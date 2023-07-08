8 июля, 13:06
Военная операция на Украине

Захарова усомнилась, что Украина будет отчитываться США о применении кассетных боеприпасов

По словам официального представителя МИД РФ, "учет и отчет - это не про Украину при нынешнем киевском режиме"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла сомнению обещания Украины отчитываться перед США о применении кассетных боеприпасов.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter пять принципов использования боеприпасов, заявив, что Киев якобы "будет вести строгий учет применения этого оружия и локальных зон, где оно будет применяться, и будет сообщать партнерам об использовании боеприпасов".

"Кому он это рассказывает? Учет и отчет - это не про Украину при нынешнем киевском режиме", - написала Захарова в Telegram-канале.

Также Резников заявил, что украинские войска якобы будут использовать боеприпасы "только по тем территориям, которые считают своими, и не станут применять их в городской застройке". 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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