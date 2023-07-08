Захарова усомнилась, что Украина будет отчитываться США о применении кассетных боеприпасов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла сомнению обещания Украины отчитываться перед США о применении кассетных боеприпасов.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter пять принципов использования боеприпасов, заявив, что Киев якобы "будет вести строгий учет применения этого оружия и локальных зон, где оно будет применяться, и будет сообщать партнерам об использовании боеприпасов".
"Кому он это рассказывает? Учет и отчет - это не про Украину при нынешнем киевском режиме", - написала Захарова в Telegram-канале.
Также Резников заявил, что украинские войска якобы будут использовать боеприпасы "только по тем территориям, которые считают своими, и не станут применять их в городской застройке".