Захарова усомнилась, что Украина будет отчитываться США о применении кассетных боеприпасов

По словам официального представителя МИД РФ, "учет и отчет - это не про Украину при нынешнем киевском режиме"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла сомнению обещания Украины отчитываться перед США о применении кассетных боеприпасов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter пять принципов использования боеприпасов, заявив, что Киев якобы "будет вести строгий учет применения этого оружия и локальных зон, где оно будет применяться, и будет сообщать партнерам об использовании боеприпасов".

"Кому он это рассказывает? Учет и отчет - это не про Украину при нынешнем киевском режиме", - написала Захарова в Telegram-канале.

Также Резников заявил, что украинские войска якобы будут использовать боеприпасы "только по тем территориям, которые считают своими, и не станут применять их в городской застройке".