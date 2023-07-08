Захарова прокомментировала решение США поставить Украине кассетные боеприпасы

Оно является проявлением агрессивного курса, нацеленного на затягивание конфликта, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов Америки поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы является проявлением агрессивного курса, нацеленного на затягивание конфликта на Украине. Об этом говорится в опубликованном в субботу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Решение администрации [президента США] Джо Байдена о поставках режиму в Киеве кассетных боеприпасов - еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине и войну до "последнего украинца", - отметила Захарова.

Дипломат указала, что Вашингтон, поставляя кассетные боеприпасы на Украину, "фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей".

Официальный представитель дипведомства подчеркнула, что передача кассетных боеприпасов является жестом отчаяния и свидетельством бессилия "на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления". "Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены", - добавила она.

При этом, по словам Захаровой, Вашингтон осознает, что обещания Украины применять кассетное оружие "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. "Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди", - констатировала она.

Дипломат отметила, что продолжающееся расширение военных поставок на Украину, "призванное, по замыслу американской администрации, максимально "поднять ставки" в конфликте, означает все более глубокое вовлечение США и их сателлитов в боевые действия". "Международное сообщество не вправе игнорировать эти очевидные факты и должно адекватно на них отреагировать", - заключила дипломат.