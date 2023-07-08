Кириенко: Россия справится с любыми вызовами, опираясь на традиции и культурные ценности

По словам первого замруководителя администрации президента РФ, "именно в этих традициях, в этих корнях и опоре наша великая сила"

ПЕЧОРЫ /Псковская область/, 8 июля. /ТАСС/. Россия может справиться с любимыми вызовами, которые бросают ей противники, опираясь на свои традиции, культурные и исторические ценности. Об этом заявил в субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Очень важно, что форум "Истоки" уже не первый раз проходит на гостеприимной псковской земле, не случайно, что форум "Истоки" проходит именно здесь, потому что это как раз земля, на которой смысл настоящих истоков, тех традиций, тех культурных и исторических ценностей, опираясь на которые Россия всегда может уверенно двигаться вперед, может справиться с любимым вызовом, который бы нам не бросали наши противники, потому что именно в этих традициях, в этих корнях и опоре наша великая сила", - сказал он на открытии молодежного историко-культурного центра "Истоки".

В среду в Печорах начал свою работу молодежный историко-культурный форум "Истоки". В его программе предусмотрены заезды по разным тематическим направлениям, в их числе: "Семейные ценности", "Гармония", "Созидание", "Школа молодого патриота". Форум продлится до 23 августа. На территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря сегодня состоялось открытие одноименного молодежного центра.