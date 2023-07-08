Кириенко заявил, что Россию можно победить, лишь оторвав новое поколение от корней

По словам первого замруководителя администрации президента РФ, в настоящее время против РФ идет "информационная, смысловая", идеологическая война

ПЕЧОРЫ /Псковская область/, 8 июля. /ТАСС/. Россию можно победить, лишь развалив изнутри, оторвав новое поколение от корней и традиций. Об этом заявил в субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, сегодня "против России идет еще и такая информационная, смысловая", идеологическая война. "Война смыслов, когда нас пытаются оторвать от наших корней, потому что иначе Россию не победить", - сказал он на открытии молодежного историко-культурного центра "Истоки".

"Россию можно развалить только изнутри, для этого надо оторвать новое поколение от корней, от традиций, от истории и тогда действительно появляется шанс", - убежден Кириенко.

В среду в Печорах начал свою работу молодежный историко-культурный форум "Истоки". В его программе предусмотрены заезды по разным тематическим направлениям, в их числе: "Семейные ценности", "Гармония", "Созидание", "Школа молодого патриота". Форум продлится до 23 августа. На территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря сегодня состоялось открытие одноименного молодежного центра.