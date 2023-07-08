Медведев заявил, что Россия никому не позволит "отменить" ее ценности

По словам зампредседателя Совета безопасности, РФ продолжит защищать все самое дорогое, что у страны есть

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия будет и далее защищать свои ценности и бороться за благополучие людей, заверил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик упомянул об этом в публикации в соцсети "ВКонтакте", посвященной отмечаемому 8 июля Дню семьи, любви и верности.

"Мы не вправе позволить кому-либо отменить наши ценности. Поэтому мы продолжим защищать все самое дорогое, что у нас есть, - свое Отечество, благополучие наших семей, наших детей, всех близких нам людей", - подчеркнул он.

Как считает Медведев, любовь к Родине, стремление защитить ее от врагов основаны на преданности своей семье, заботе о родных и близких, на взаимном уважении и поддержке.

"Пример любви, стойкости и верности показали почти девятьсот лет назад святые благоверные Петр и Феврония. Будем достойны их", - заключил он.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. До 2022 года он отмечался неофициально. 28 июня 2022 года указом президента РФ празднику придан официальный статус. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.