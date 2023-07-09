В Совфеде предложили устанавливать госномера на электросамокаты по аналогии с авто

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев считает преждевременными разговоры о штрафах для средств индивидуальной мобильности без реализации этой инициативы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны получить государственные номерные знаки, говорить о штрафах для СИМ без установки госномеров и создания системы фиксации нарушений ПДД преждевременно. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо Минтранса РФ в адрес депутата Госдумы Александра Якубовского о том, что ведомство планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей СИМ за нарушение правил дорожного движения. В пресс-службе Минтранса РФ сообщили ТАСС, что направили предложение в Минюст РФ.

"Первостепенной задачей сегодня должна быть обязательная государственная регистрация всех средств индивидуальной мобильности, присвоение им государственных номерных знаков и, соответственно, установка на них номерных знаков. Следующий шаг - это создание надежной системы фиксации правонарушений", - отметил Васильев.

"Говорить о размерах штрафов для нарушителей дорожного движения пользователями СИМ на сегодняшний день преждевременно, поскольку сначала необходимо создать и отладить систему контроля за передвижением водителей электросамокатов. Только после этого вести речь о введении в Кодекс об административных правонарушениях штрафов для водителей СИМ, нарушающих правила дорожного движения", - добавил он.

По словам сенатора, когда будет отлажена система фиксации и отслеживания нарушений дорожного движения для пользователей СИМ, можно будет вводить штрафы, сопоставимые с санкциями для автомобилистов. "Если мы считаем передвигающегося на СИМ полноценным участником дорожного движения, то к нему должны применяться те же требования, что и к водителю любого транспортного средства, хотя передвижение по автомобильным трассам для СИМ либо ограничено, либо вообще запрещено. Значит, речь должна идти о специальных выделенных дорожках для передвижения с использованием СИМ, которые во многих городах просто отсутствуют. С другой стороны, на выделенных велодорожках нет никаких ограничивающих знаков. Кроме того, далеко не во всех населенных пунктах есть соответствующие фиксирующие устройства, а значит, пользователи СИМ будут поставлены в заведомо неравные условия", - подчеркнул Васильев.

При этом Васильев отмечал, что за езду на электросамокатах вдвоем уже сейчас можно вводить штраф в размере 1 тыс. рублей. По его словам, фиксировать такой вид нарушений по аналогии с переходом в неположенном месте может лично сотрудник ГИБДД.