Генсек СНГ отметил активное голосование граждан на выборах президента Узбекистана

Сергей Лебедев также сообщил об отсутствии замечаний и жалоб на процесс голосования

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Граждане Узбекистана активно голосуют на досрочных президентских выборах, проходящих в стране в воскресенье. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, возглавляющий миссию наблюдателей от стран Содружества и посетивший избирательный участок №362, расположенный в здании Государственной консерватории Узбекистана в Ташкенте.

"Хочу отметить, что голосование идет достаточно активно. На тех участках, которые мы посетили, нам докладывают, что от 40 до 50% избирателей уже отдали свои голоса. Настроение у всех хорошее", - сказал он.

По словам Лебедева, никаких замечаний и жалоб на процесс голосования не поступало.

"Люди находят себя в списках. Этому помогла электронная система составления единого списка", - отметил генсек СНГ.

Лебедев добавил, что голосование проходит организованно. "По оценкам предварительного наблюдения, <...> можно сказать, что процесс голосования идет спокойно, нормально, и очень хочется надеяться, мы уверены в этом, что он завершится так же спокойно и организованно", - подытожил он.

Досрочные выборы

На президентских выборах в Узбекистане смогут проголосовать почти 19,6 млн зарегистрированных избирателей. Всего организовано 10 784 избирательных участка, в том числе 56 в 39 зарубежных странах.

В республике действуют пять партий. Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Шавката Мирзиёева. Пятое политическое объединение - Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.

На досрочные выборы аккредитовано более 53 тыс. местных наблюдателей и 797 наблюдателей, представляющих международные организации и другие государства. Ход голосования освещают порядка 2 тыс. журналистов, включая более 250 иностранных.