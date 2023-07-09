9 июля, 07:00,
обновлено 9 июля, 07:06

Матвиенко направляется с визитом в Китай

Сергей Бобылев/ ТАСС
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Спикер Совета Федерации примет участие в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству российского и китайского парламентов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Делегация Федерального собрания во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китай. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Читайте также
Xinhua: в Китае ожидают визита Валентины Матвиенко с 9 по 12 июляМатвиенко призвала законодателей внести вклад в снижение напряженности между государствами

"Делегация Федерального Собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китайскую Народную Республику. Визит состоится по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны - прим. ТАСС) Чжао Лэцзи", - отмечается в сообщении.

Матвиенко примет участие в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству российского и китайского парламентов. В составе делегации - несколько вице-спикеров и глав комитетов обеих палат российского парламента. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация