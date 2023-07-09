Спикер Совета Федерации примет участие в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству российского и китайского парламентов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Делегация Федерального собрания во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китай. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

"Делегация Федерального Собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китайскую Народную Республику. Визит состоится по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны - прим. ТАСС) Чжао Лэцзи", - отмечается в сообщении.

Матвиенко примет участие в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству российского и китайского парламентов. В составе делегации - несколько вице-спикеров и глав комитетов обеих палат российского парламента.