В Москве граждане Узбекистана начали голосовать на досрочных выборах президента

На избирательном участке задействовали около 30 волонтеров

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Граждане Узбекистана, пребывающие в Москве, активно голосуют на досрочных выборах президента республики, передает корреспондент ТАСС с места события.

Утром 9 июля за два часа до открытия участка возле посольства возникла очередь из желающих проголосовать. К 07:20 у входа в посольство наблюдалось большое скопление людей, для организации прохода выставили ограждения. Порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. Рядом организовали дежурство машины скорой помощи. Для удобства граждан движение транспорта у посольства перекрыли.

Участок открылся в 08:00. Как сообщили ТАСС в посольстве, процесс голосования идет штатно. На участке можно ознакомиться с программами кандидатов в печатном и электронном видах, отсканировав QR-код. По словам некоторых избирателей, такие технологии очень удобны.

Члены избирательной комиссии работают точно и при этом оперативно, чтобы справиться с большим потоком желающих. Проголосовать гражданам республики помогают волонтеры. Как сообщили ТАСС в посольстве, на участке их задействовали около 30 человек - это граждане республики. Среди них есть и студенты, обучающиеся в российских вузах.

О выборах

На президентских выборах в Узбекистане смогут проголосовать почти 19,6 млн зарегистрированных избирателей. Всего организовали 10 784 избирательных участка, 56 из них в 39 иностранных государствах.

В республике действуют пять партий. Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Шавката Мирзиеева. Пятое политическое объединение - Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - решила поддержать кандидатуру Мирзиеева.