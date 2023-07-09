ЛДПР поддержала выдвижение единоросса Кравчука в мэры Хабаровска

На выборах губернатора реготделение "Единой России" поддерживало кандидата от ЛДПР

ТАСС, 9 июля. ЛДПР не будет выдвигать кандидатов для участия в выборах мэра Хабаровска, партия поддержала выдвижение действующего главы города Сергея Кравчука, который состоит в "Единой России". Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"Действующий мэр за пять лет прошел через разные турбулентные процессы, но в итоге экономика выросла, численность населения выросла. Он одержал победу на праймериз. Поэтому на конференции предложил своим однопартийцам поддержать мэра Кравчука, а нам не выдвигаться. Лидер ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий в этом со мной солидарен", - написал Дегтярев.

Он отметил, что такой прецедент в крае уже был. На выборах губернатора региональное отделение "Единой России" не выдвигало своего кандидата и поддержало кандидата от ЛДПР.

В конце мая Хабаровское региональное отделение партии "Единая Россия" сообщало, что действующий глава Хабаровска победил в предварительном голосовании партии по выборам мэра. Избирком Хабаровского края 6 июля начал прием документов от кандидатов на выборы мэра Хабаровска, документы подали три самовыдвиженца: Олег Цой, помощник депутата краевой думы, индивидуальный предприниматель Евгений Бондаренко и заместитель директора средней школы №35 Дмитрий Шабунин.

Для регистрации кандидатов на выборы необходимо будет представить 2 149 достоверных и действительных подписей избирателей. Голосование на выборах мэра Хабаровска будет проходить в течение двух дней - 9 и 10 сентября.

В регионе состоится 146 избирательных кампаний, замещение более 1 тыс. депутатских мандатов и постов глав 32 поселений.