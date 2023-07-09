В Харьковской области рассказали об упаднических настроениях среди мобилизованных ВСУ

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев считает, что это приведет к большим потерям со стороны Украины

ТАСС, 9 июля. Население Купянского района Харьковской области сообщает об упаднических настроениях в базирующихся там подразделениях ВСУ, особенно среди мобилизованных, заявил в субботу в эфире программы "Соловьев. Live" глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

"С такими настроениями эти бойцы ходят по улицам, пьют. Это все ведет к большим потерям с их стороны. <…> Они [командование ВСУ] просто бросают своих людей на убой. Речь уже не идет о патриотическом настрое защищать свою родину. Нет, люди реально видят, что никакой защиты родины нет, а просто их используют как мясо. Вот поэтому настроение такие упаднические в рядах этих мобилизованных", - подчеркнул Ганчев.

Он отметил, что также поступает информация о репрессиях в отношении тех жителей, которые поддерживают Россию.

Ганчев также сообщил, что российские силы успешно пресекают попытки прорывов со стороны диверсионных групп ВСУ на купянском направлении. "На купянском направлении у нас постоянно поступает информация от военнослужащих - то, что очередные попытки прорыва, работа диверсионных групп противника пресекаются нашими военными, поэтому никаких побед они там не видят. Население, все нас ждут", - сказал глава ВГА.

По данным Ганчева, порядка 3 тыс. человек живут в 29 населенных пунктах Харьковской области, находящихся под контролем российских сил. Часть из этих населенных пунктов находится вдоль линии соприкосновения. В них люди практически не выходят из подвалов из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.