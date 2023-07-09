Зампред ЦИК РФ отметил систему электорального контроля на выборах главы Узбекистана

Она дает возможность исключить попытки двойного голосования, считает Николай Булаев

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Система электорального контроля на досрочных выборах президента Узбекистана является очень важным решением, так как дает возможность исключить попытки двойного голосования. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, комментарий которого приводит пресс-служба комиссии.

Булаев и еще два члена ЦИК РФ - Павел Андреев и Людмила Маркина - находятся в Узбекистане в качестве наблюдателей за досрочными выборами главы государства. Как сообщает пресс-служба ЦИК РФ, в воскресенье они уже посетили более 20 участков в Самарканде и Ташкенте.

"Избиратели голосуют активно. На выборах применяется система электронного контроля за посещением избирательных участков. Это дает возможность исключить двойное голосование - это очень важное решение", - сказал Булаев, добавив, что в целом он не увидел нарушений в организации голосования.

Наблюдатели также отмечают, что для избирателей с особыми потребностями обеспечены все необходимые условия для голосования как на участке, так и на дому. Внимание уделяется и молодым людям, которые голосуют впервые: для них подготовлены памятные сувениры. "На участках работает информационная система, с помощью которой любой человек может проверить, есть ли он в списке избирателей. В свою очередь участковая комиссия видит, не проголосовал ли избиратель уже на другом избирательном участке", - отметила Маркина.

Голосование началось в 08:00 (06:00 мск) и продлится до 20:00 (18:00 мск). Явка избирателей на первых в истории Узбекистана досрочных выборах президента к 13:00 местного времени (11:00 мск) составила 52,16%.

Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Шавката Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.