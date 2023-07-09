9 июля, 12:07

Захарова прокомментировала заявления главы МИД Франции об усилении поддержки Украины

По словам официального представителя МИД РФ, они сразили бы первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заявления главы МИД Франции Катрин Колонна о готовности Парижа усилить военную поддержку киевского режима сразили бы первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля. Об этом написала в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

"Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов", - отметила дипломат, комментируя соответствующие заявления.

Ранее в интервью радиостанции RFI Колонна заявила, что поддержка Киеву со стороны Парижа "будет продолжаться и усиливаться". Она сообщила, что готовятся новые поставки военной помощи. 

Теги:
УкраинаРоссияФранцияЗахарова, Мария ВладимировнаДе Голль, ШарльКолонна, Катрин
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