По словам официального представителя МИД РФ, они сразили бы первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заявления главы МИД Франции Катрин Колонна о готовности Парижа усилить военную поддержку киевского режима сразили бы первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля. Об этом написала в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

"Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов", - отметила дипломат, комментируя соответствующие заявления.

Ранее в интервью радиостанции RFI Колонна заявила, что поддержка Киеву со стороны Парижа "будет продолжаться и усиливаться". Она сообщила, что готовятся новые поставки военной помощи.