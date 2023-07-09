В Москве тысячи граждан Узбекистана проголосовали на президентских выборах

Голосование продолжается

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Тысячи граждан Узбекистана, пребывающих в Москве, уже успели проголосовать на досрочных выборах президента на участке в посольстве республики, где с самого утра наблюдался ажиотаж.

Организаторы в беседе с корреспондентом ТАСС отметили, что только в первые часы работы с момента открытия участка отдать свой голос пришли около 4 тыс. граждан республики. Голосование продолжается.

Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов отметил активность граждан республики и поблагодарил их за участие. "Вы наблюдаете активность наших граждан, которые решили принять участие в столь важном политическом событии для жизни нашей страны. Они активно приходят, голосуют", - сказал он журналистам.

Посол добавил, что были приняты все необходимые меры для того, чтобы, несмотря на большой поток, граждане не испытывали дискомфорт. Он поблагодарил принимающую сторону за содействие в организации выборов. Всего участки открыты в семи городах России.

Волонтер Севара Султанова, студентка Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, рассказала корреспонденту ТАСС, что рада принимать участие в этом важном политическом событии. Она отметила, что с огромным потоком людей удалось справиться, так как волонтеры хорошо подготовлены и имеют необходимый опыт, в частности они были задействованы в досрочном голосовании, которое проводилось с 28 июня по 5 июля. По ее словам, граждане приходят в хорошем настроении, если у них возникают вопросы, то волонтеры разъясняют все детали. Севара также отметила, что достаточно активно в этих выборах участвует молодежь. "Желающих было очень много. Молодежь с удовольствием и помогает в организации, и участвует в голосовании", - добавила она.

Граждане приходят на участок семьями, в том числе с маленькими детьми, многие фотографируются. Обстановка оживленная. Голосование коллектива посольства планируется ближе к закрытию участка. Отдать свои голоса пришли и сотрудники авиакомпании Uzbekistan Airways. Стюардесса Юлия рассказала ТАСС, что считает важным принять участие в выборах президента. По ее словам, она и ее коллеги ценят, что им обеспечена такая возможность.