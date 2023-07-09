Лавров заявил главе МИД Турции о деструктивности поставок военной техники Киеву

Как сообщили в МИД РФ, глава ведомства также обсудил с Хаканом Фиданом возвращение главарей "Азова" на Украину

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом возвращение командиров нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) на Украину. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

"Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей "Азова" из Стамбула в Киев", - заявили в министерстве.

Внимание Анкары было также обращено на "деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму". "Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям", - добавили в МИД РФ.

Министры подтвердили необходимость "сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой" на основе принципиальных договоренностей президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Затрагивались также перспективы дальнейшего взаимодействия по вопросам, касающимся обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях неспособности западных государств предпринять шаги, необходимые для реализации известной "пакетной инициативы" генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], - подчеркнули в МИД РФ. - Обсуждены отдельные аспекты российско-турецкого двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов".

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.