Главы МИД РФ и Турции обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности

Стороны также рассмотрели отдельные аспекты российско-турецкого двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хикан Фидан обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности и график предстоящих контактов. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

"Затрагивались также перспективы дальнейшего взаимодействия по вопросам, касающимся обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях неспособности западных государств предпринять шаги, необходимые для реализации известной "пакетной инициативы" Генерального секретаря ООН", - указали на Смоленской площади.

В министерстве добавили, что в ходе встречи были обсуждены отдельные аспекты российско-турецкого двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов.