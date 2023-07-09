В МИД РФ заявили, что развитию Глобального Юга продолжает препятствовать давление извне

Как отметили в ведомстве, одной из причин большинства современных проблем, стоящих перед человечеством, является тяжелое наследие колониальной эпохи

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Государства Глобального Юга продолжают сталкиваться на пути своего развития с трудностями, связанными с мерами воздействия извне. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе состоявшейся 5-6 июля министерской встречи Движения неприсоединения.

"В российском выступлении на форуме акцентировано, что одной из причин большинства современных проблем, стоящих перед человечеством, является тяжелое наследие колониальной эпохи. Государства глобального Юга продолжают сталкиваться на пути своего развития с острыми трудностями, связанными с недобросовестными мерами воздействия извне, - указывается в сообщении российского дипведомства, опубликованном в воскресенье по итогам встречи. - Среди таких мер широко распространены прямое вмешательство во внутренние дела государств, незаконные ограничительные меры и искусственные препятствия процессам развития".

"Подчеркнута принципиальная убежденность России в том, что преодолеть тенденцию к деградации геополитической обстановки возможно лишь путем укрепления подлинно демократического диалога между государствами и взаимном учете интересов", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что непреложной основой международного общения при этом должно являться строгое соблюдение целей и принципов Устава ООН, а не навязанный "миропорядок, основанный на правилах", выгодный исключительно узкому кругу государств. Кроме того в министерстве отметили, что в ходе встречи была выражена признательность азербайджанской стороне за эффективную организацию деятельности Движения неприсоединения на протяжении своего председательства.

В МИД РФ также информировали, что в рамках мероприятия состоялись двусторонние встречи Вершинина с министрами иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником, Венесуэлы Ивалем Жил-Пинто, Палестины Риядом аль-Малики, Сирии Фейсалом аль-Микдадом, Уганды Джедже Одонго Абубахаром, заместителями министров иностранных дел Индии Санджаем Вермой и Вьетнама До Хунг-Вьетом, а также с заместителем генсекретаря ООН Татьяной Валовой. В ходе встреч был проведен развернутый обмен мнениями по актуальным, представляющим взаимный интерес вопросам региональной и международной повестки дня с упором на развитие взаимодействия в рамках Движения неприсоединения в соответствии с его основополагающими принципами.

Замглавы МИД РФ также принял участие во встрече высокого уровня группы друзей в защиту устава ООН. "По ее итогам одобрено совместное заявление стран - членов группы, приуроченное к двухлетней годовщине ее запуска, в котором государства-участники подтвердили свою принципиальную приверженность целям и принципам основополагающего документа всемирной организации", - заключили в ведомстве.