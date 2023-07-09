9 июля, 16:45,
обновлено 9 июля, 17:09
Военная операция на Украине

Медведев: ответом на атаку Смоленской АЭС может стать удар по ядерным объектам в Европе

Сергей Карпухин/ ТАСС
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Сергей Карпухин/ ТАСС

По мнению зампреда Совбеза РФ, нужно рассмотреть такой сценарий в случае, если подтвердится попытка атаковать натовскими ракетами российскую станцию

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Смоленскую АЭС ракетами НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", - написал он.

В воскресенье некоторые Telegram-каналы выступили с утверждением, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области. Смоленская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом", расположена в трех километрах от Десногорска в Смоленской области на правом берегу Десногорского водохранилища. Расстояние от станции до Смоленска составляет порядка 150 км.

В Telegram-канале станции сообщалось, что два энергоблока АЭС работают без замечаний, третий находится на плановом ремонте.

В новость были внесены изменения (20:09 мск) - меняется заголовок и первый абзац. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияСмоленская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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