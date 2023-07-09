Вице-спикер Госдумы сообщил об отсутствии нарушений на выборах президента Узбекистана

По словам Владислава Даванкова, наблюдается высокая явка

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Каких-либо нарушений не выявлено в ходе наблюдения за досрочными выборами президента в Узбекистане. Об этом ТАСС заявил в воскресенье по телефону вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

"Мы не нашли ни одного нарушения. Я был в Ташкенте, в Ташкентской области на двух участках", - сказал депутат.

По его словам, много людей было на участках в утренние часы и вечером. "Люди ходят голосовать целыми семьями. Мы видели большую явку. Сейчас как раз готовим наше заявление по итогам. Мы не нашли каких-то замечаний и в общем, я считаю, что выборы состоялись", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Голосование началось в 08:00 (06:00 мск) и продлились до 20:00 (18:00 мск). По данным ЦИК, на выборы аккредитовано около 800 наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Шавката Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.