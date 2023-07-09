МИД РФ: участие премьера Эстонии в "сходках" интернет-русофобов отражает лицемерие Запада

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, "NAFO олицетворяют ровно то, с чем еще до недавнего времени вроде как боролись в самом Евросоюзе"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Участие премьер-министра Эстонии Каи Каллас в собраниях интернет-группы, продвигающей русофобию, отражает всю суть врожденного лицемерия Запада. Об этом написала в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на видеобращение Каллас к участникам проходящего в Вильнюсе в преддверии саммита НАТО мероприятия так называемой NAFO (North Atlantic Fella Organization). Эта группа анонимных пользователей, которая, в частности, распространяла в соцсетях шутки про акулу, убившую россиянина в Египте. Между тем, как отметила представитель МИД РФ, Каллас оценила "юмор, интеллект и энтузиазм" борцов с российской "дезинформацией" и поблагодарила их "за службу".

"NAFO олицетворяют ровно то, с чем еще до недавнего времени вроде как боролись в самом Евросоюзе: хейтспич, нетерпимость, троллинг, спам, буллинг и все возможные виды ксенофобии. Теперь же эстонский премьер в открытую рассыпается в благодарностях в адрес этого интернет-отребья, хотя вроде бы еще недавно "продвинутые" западные демократии бились в истериках от мифических "прокремлевских троллей", согласно их болезненным фантазиям якобы вмешивавшихся буквально во все процессы госуправления за рубежом", - указала Захарова.

"В этом и заключается вся суть врожденного лицемерия Запада, которое они сейчас предпочитают называть "порядком, основанным на правилах". А правило "это сукин сын, но это наш сукин сын" они модернизировали. Теперь оно звучит так: "мы сами станем сукиными детьми, лишь бы назло России", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Дипломат напомнила, что на саммите NAFO в Вильнюсе 8 июля на сцену под "улюлюканье и идиотский ржач" вынесли плюшевую акулу, чтобы посмеяться над недавней трагедией с россиянином в Хургаде. "Эту омерзительную сходку, к слову, не преминул почтить своим вниманием министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который, конечно же, тоже оценил "юмор и интеллект" натовских протеже", - добавила она.