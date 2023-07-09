В Москве завершилось голосование на досрочных выборах президента Узбекистана

Участок закрылся в 20:00

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Голосование на досрочных выборах президента Узбекистана на территории посольства республики в Москве завершено. Об этом ТАСС сообщили в посольстве.

Участок закрылся в 20:00. В посольстве указали, что голосование прошло штатно. Ближе к закрытию голоса отдали сами сотрудники диппредставительства. В посольстве отметили, что граждане проявили к выборам большой интерес, а члены участковой комиссии и волонтеры справились с наплывом граждан.

Как сообщал корреспондент ТАСС, голосование на досрочных выборах вызвало ажиотаж среди граждан республики, пребывающих в Москве. Уже за два часа до открытия участка возле посольства возникла очередь из желающих отдать голос. Люди рассказывали, что считают важным быть частью этого момента в политической жизни страны. Как сообщили ТАСС в посольстве, на участке работали порядка 30 волонтеров, в том числе студенты, обучающиеся в российских вузах. Всего участки были открыты в семи городах России.

На всех участках в Узбекистане также завершено голосование на первых в истории страны досрочных выборах президента. Порог явки в 33%, необходимый для признания голосования состоявшимися, был преодолен примерно за первые три часа после открытия участков.

Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Шавката Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.