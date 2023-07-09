9 июля, 17:52
Единый день голосования

В Смоленской области 10 партий подали документы для выдвижения кандидатов в облдуму

Выборы состоятся в Единый день голосования 10 сентября

ТАСС, 9 июля. Период выдвижения кандидатов в депутаты Смоленской областной думы завершился в воскресенье, 10 партий представили документы своих кандидатов на выборы в региональный парламент. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье Избирком Смоленской области.

"Завершился период выдвижения кандидатов в депутаты Смоленской областной думы седьмого созыва. Избирательные объединения, представившие документы для выдвижения кандидатов: "Единая Россия", ЛДПР, Партия пенсионеров, Российская экологическая партия "Зеленые", КПРФ, "Яблоко", "Новые люди", "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Родина", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении избиркома региона, период выдвижения кандидатов длился с 10 июня по 9 июля. Выборы депутатов Смоленской областной думы состоятся в Единый день голосования 10 сентября. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияСмоленская область
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