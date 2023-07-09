Слуцкий уверен, что Киев использует кассетные боеприпасы для военных преступлений

Глава комитета Госдумы по международным делам также отметил, что снаряды вряд ли изменят ход спецоперации

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Оснований сомневаться в том, что Киев будет использовать американские кассетные боеприпасы для совершения новых военных преступлений, сегодня нет. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с ТАСС в воскресенье.

"Кассетные боеприпасы уже применялись против жителей Донбасса. Ими же били по Изюму в 2022 году после освобождения города российскими войсками. И нет оснований даже сомневаться в том, что американские боеприпасы будут использованы также для совершения новых военных преступлений", - отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что об этом ранее уже говорили "как и прозападные правозащитники из Human Rights Watch, так и некоторые конгрессмены, предлагавшие запретить экспорт таких боезарядов". "Но администрация [президента США Джо] Байдена продолжает оставаться их соучастником, одновременно оказывая своим подопечным медвежью услугу", - отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что за последние дни киевские боевики "несколько раз попытались нанести ракетные удары по российской территории". "Две ракеты были сбиты над Брянской областью, были неподтвержденные сообщения об атаке на Десногорскую атомную станцию в Смоленской области. Не исключено, что хунта применила британские ракеты Storm Shadow", - отметил Слуцкий. При этом, по его словам, все это произошло через день после того, как США приняли решение поставить Киеву кассетные боеприпасы.

"В Киеве уже клятвенно обещают использовать их только на поле боя, но когда-то также там говорили и про натовские ракеты, и про американские РСЗО. На деле же режим Зеленского использует все это для убийства гражданского населения и уничтожения мирных объектов", - отметил Слуцкий, добавив, что "верить укрорежиму нельзя".

Он также считает, что очередные "чудобоеприпасы" вряд ли сильно изменят ход СВО". "У Вооруженных сил РФ точно есть, чем ответить, и ответ украинским боевикам очень не понравится", - считает Слуцкий.

О поставках кассетных боеприпасов

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.