Лавров проведет в Москве встречу с главами МИД ССАГПЗ

Встреча будет направлена на укрепление отношений стран Персидского залива с Россией

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник в Москве шестую министерскую встречу стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Как анонсировал в преддверии переговоров генеральный секретарь ССАГПЗ Джассим Мухаммед аль-Будайви, встреча будет направлена на укрепление отношений стран Персидского залива с Россией и охватит как несколько международных тем, так и вопросы регионального сотрудничества.

Потенциальный посредник

Стоит ожидать, что особое место в повестке шестого раунда переговоров займет ситуация вокруг Украины. Глава российского дипведомства, вероятно, проинформирует коллег о ходе специальной военной операции и подробно изложит видение Москвы относительно факторов, способствующих дальнейшей эскалации конфликта. В то же время не исключено, что главы МИД ССАГПЗ проявят интерес к роли посредника в политико-дипломатическом урегулировании.

Ранее в инициативном порядке свои услуги на этом направлении предлагали как отдельные лидеры, например президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его белорусский коллега Александр Лукашенко, так и группы стран и объединений. В частности, Москву уже посетили делегация контактной группы Лиги арабских государств по Украине и миротворческая миссия семи африканских стран, предложившая вслед за Китаем план мирного урегулирования. Есть основания полагать, что перевести конфликт в плоскость мирного разрешения попытаются и члены ССАГПЗ. Тем более, что опыт позитивного посредничества в российско-украинских контактах имеют такие заметные участники объединения, как Саудовская Аравия и ОАЭ. Президент России Владимир Путин высоко оценил содействие Эр-Рияда и Абу-Даби в процессе обмена военнопленными России с Украиной.

Палестино-израильское урегулирование

Не менее чувствительной темой переговоров обещает стать новый виток эскалации палестино-израильского конфликта. Израильские силы в ночь на 3 июля начали масштабную операцию в Дженине и одноименном лагере беженцев. По последним данным Минздрава Палестины, в ходе столкновений погибли 13 палестинцев, ранения получили не менее 120 арабов. Состояние по меньшей мере 20 пострадавших оценивается медиками как тяжелое. Руководство Палестины на этом фоне приняло решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и дальнейшем сокращении сфер, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности.

Как заявил в интервью ТАСС палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль, такое решение может быть пересмотрено, но точно не в ближайшей перспективе. Он отметил, что в настоящий момент ситуация требует незамедлительной и практической реакции международного сообщества и не может ограничиваться дежурными призывами к сдержанности. Главы МИД ССАГПЗ в свою очередь плотно следят за развитием ситуации вокруг этого конфликта. Еще в марте они направляли обращение государственному секретарю США Энтони Блинкену с призывом к Вашингтону "внести свой вклад в достижение справедливого и всеобъемлющего урегулирования конфликта на основе принципов международного права". Вероятно, на встрече в Москве также будут обсуждены возможные пути продвижения урегулирования, предусматривающие в том числе и активацию ближневосточного "квартета" (Россия, США, ЕС и ООН). Нормализация обстановки и в таких странах, как Сирия, Ливия и Йемен также едва ли останется без внимания министров.

Торгово-экономическое сотрудничество

Особое место в повестке переговоров займет трек торгово-экономического сотрудничества. Прошлым летом во время своего визита в Эр-Рияд Лавров обсудил с занимавший тогда пост генерального секретаря ССАГПЗ Наифом Фалахом аль-Хаджрафом перспективы промышленной кооперации. Они высказывались за ее наращивание и реализацию совместных проектов как на территории России, так и стран ССАГПЗ. Как отмечали в российском дипведомстве, среди "наиболее перспективных направлений - внедрение передовых российских технологий, в том числе в области атомной энергетики и мирного космоса".

Кроме того, накануне глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который будет базироваться в одной из стран Персидского залива с учетом концентрации большого капитала в этом регионе. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала предложение продуктивным и призвала обсуждать конкретные аспекты с рынком и международными партнерами. В этой связи стоит ожидать, что министры ССАГПЗ захотят подробно рассмотреть экономический блок вопросов и детальнее обсудить эту инициативу в контактах с российской стороной.

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Она была создана в 1981 году. Основные цели организации - политическая координация и экономическая интеграция между государствами-участниками, а также взаимодействие в сфере обеспечения региональной безопасности и обороны в Персидском заливе. Первое заседание инициированного в 2016 году стратегического диалога Россия - ССАГПЗ прошло в 2017 году в Эр-Рияде.