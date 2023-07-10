Посольство РФ: Белый дом де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине

В диппредставительстве считают, что главной целью правительства США является нанесение России стратегического поражения

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Американская администрация, по сути, призналась в совершении Соединенными Штатами военных преступлений на Украине. Так посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало в воскресенье заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби в связи с передачей Киеву кассетных боеприпасов.

"Обратили внимание на высказывания Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов. Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане. В извращенном представлении сотрудника Белого дома это приносит "меньший вред", нежели действия России", - отметили в диппредставительстве.

"Если в решении администрации о передаче кассетных боеприпасов вообще прослеживается какая-то логика, то она сводится к тому, что "хуже уже не будет". США готовы руками украинцев уничтожать все живое вдали от собственных границ", - добавили в посольстве.

По мнению российских дипломатов, американские власти занимаются этим "только ради несбыточной мечты о стратегическом поражении Российской Федерации, которая защищает свой народ и свою землю". "Мы боремся с киевскими преступниками, которые обнимаются с террористами из "Азова" (запрещен в РФ и признан террористической организацией - прим. ТАСС), в то время как Соединенные Штаты помогают украинским нацистам совершать бесчеловечные деяния", - заключили в диппредставительстве.

Утверждения Белого дома

Кирби в интервью, транслировавшемся в воскресенье, также утверждал, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боеприпасы, чтобы восполнить обычные артиллерийские снаряды, которые очень быстро заканчиваются у Вооруженных сил Украины. "Мы пытаемся увеличить производство тех артиллерийских снарядов, которые они используют чаще всего. Но этот уровень производства все еще не достиг того показателя, который мы хотели бы иметь", - добавил представитель Белого дома.

Его переспросили, отправляют ли США эти кассетные боеприпасы, потому что у Вашингтона недостаточно необходимых Киеву боеприпасов. "Именно так", - ответил Кирби. Он добавил, что такие поставки носят временный характер, пока США не нарастят производство обычных снарядов.

О намерении приступить к поставке Украине кассетных боеприпасов США объявили 7 июля.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.