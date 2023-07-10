Избирком получил документы от четвертого кандидата на выборы главы Самарской области

Свою кандидатуру выдвинул Григорий Еремеев от Демократической партии России

САМАРА, 10 июля. /ТАСС/. Кандидат от самарского регионального отделения Демократической партии России Григорий Еремеев направил в областной избирком документы для участия в выборах на должность губернатора Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома региона.

"Продолжается выдвижение кандидатов на выборах губернатора Самарской области. Документы на выдвижение представил Григорий Еремеев, выдвинутый реготделением Демократической партии России. Таким образом, к настоящему времени четыре избирательных объединения выдвинули своих кандидатов для участия в выборах губернатора Самарской области", - говорится в сообщении избиркома.

Ранее сообщалось, что документы уже подали кандидат от ЛДПР Александр Степанов, от КПРФ - Алексей Лескин, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - Михаил Маряхин.

4 июля на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" в качестве кандидата на выборы выдвинули действующего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Срок его полномочий истекает в 2023 году. В апреле 2023 года он заявил, что планирует участвовать в выборах главы региона. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи в конце марта президент России Владимир Путин пожелал Азарову успехов на выборах.

Выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября включительно.