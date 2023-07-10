10 июля, 06:19,
обновлено 10 июля, 06:42
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил, что на авдеевском направлении продолжается уничтожение живой силы ВСУ

По словам врио главы ДНР, также продолжается уничтожение техники противника

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Российские подразделения продолжают уничтожение живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Об этом сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Авдеевское направление - наши подразделения продолжают уничтожать силы противника. Каких-то новых позиций, о которых можно сейчас говорить, пока нет, уничтожение как живой силы противника, так и техники продолжается", - сказал Пушилин. 

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