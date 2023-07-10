В СФ заявили, что передача Украине главарей "Азова" делает Турцию недружественной страной

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, основаниями для подобного шага стали как давление со стороны НАТО, так и фактическое прекращение зерновой сделки

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Передача Анкарой Киеву находившихся на турецкой территории командиров нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) в нарушение достигнутых договоренностей, а также заявления об ускоренном принятии Украины в НАТО свидетельствуют о том, что Турция превращается из нейтральной страны в недружественную. Такое мнение выразил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"События прошедших недель, к сожалению, наглядно демонстрируют, что Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную. Вслед за посещением 7 июля 2023 года [Владимиром] Зеленским Анкары турецкой стороной были приняты провокационные решения. Турецкие власти выдали Киеву главарей террористической организации "Азов", которые должны были пребывать фактически под домашним арестом в Турции до окончания СВО (это было краеугольной договоренностью в рамках обмена пленными между Россией и Украиной). Турция это намеренно игнорировала, к тому же выступила за ускоренное принятие Украины в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на Украине", - сказал сенатор.

По его мнению, основаниями для подобного недружественного шага стали как давление со стороны альянса, так и фактическое прекращение зерновой сделки. "Многоликий Реджеп Эрдоган и ранее принимал глупые и импульсные решения: заигрывал с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), влиял на падения российских самолетов, предоставлял беспилотники Украине, мутил тюркоязычные народы на создание Великого Турана", - отметил Бондарев.

"Подобное поведение иначе как ударом в спину назвать было нельзя (что и было сделано Владимиром Владимировичем Путиным)", - добавил глава комитета СФ.

Отношения России и Турции

Он напомнил, что Россия прощала Турции огрехи в безопасности, говоря об убийстве посла РФ в этой стране Андрея Карлова, и помогала Эрдогану сохраниться у власти, предоставляя разведданные о готовящемся мятеже. "Однако лишь экономическая целесообразность (строительство газовых и нефтяных потоков, увеличение числа российских туристов) заставляла пробуждать у турецкого лидера совесть. Понятно, что национальная безопасность и собственные национальные интересы - это приоритет. Но даже под большим давлением коллективного Запада можно сохранить свое лицо, что неоднократно демонстрировал глава Венгрии Виктор Орбан", - констатировал Бондарев.

Эрдоган же, как считает парламентарий, "постоянно рассчитывает, что его поймут и простят". "Однако российская сторона и долготерпит, и милосердствует, но и понимает, кто такие истинные враги и друзья. Нас с Турцией связывает множество политических интересов, при этом всем давно очевидно, что в ЕС Турцию никогда не возьмут, а в НАТО она нужна лишь для того, чтобы контролировать Черноморские проливы и стабилизировать (дестабилизировать) Ближневосточный регион", - заметил политик.

Он также указал и на необоснованные интересы, которые Турция имеет в Крыму. "Но это часть Российской Федерации, и так будет и в будущем. Поэтому Турции надо задуматься о выходе из НАТО и союзе с Россией, ибо это обоюдно выгодно. Турция усилит свое экономическое и политическое влияние в регионе и станет ведущим актором. Оставаясь же под контролем Европы, она обречена на заискивающее поведение в политике и второстепенную роль", - уверен Бондарев.

О передаче бойцов "Азова"

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу сообщил, что возвращается в страну вместе с командирами нацбатальона "Азов", которые находились в Турции. До этого в пятницу он встретился с Эрдоганом.

В воскресенье ситуацию с возвращением главарей "Азова" в Киев обсудили по телефону главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Согласно сообщению российского министерства, в разговоре, который состоялся по турецкой инициативе, стороны подтвердили необходимость "сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой", обсудили "последние события вокруг Украины" и перспективы взаимодействия в обеспечении глобальной продовольственной безопасности "в условиях неспособности западных государств" выполнять зерновую сделку.