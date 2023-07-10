Нарышкин: Госдеп поставил СМИ США задачу подталкивать россиян к силовой борьбе с властью

По словам директора СВР, американское внешнеполитическое ведомство по сути потребовало от некогда авторитетных медиа выстраивать работу на российском направлении в духе подрывных акций

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США поставил перед американскими СМИ задачу внедрять в сознание россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, которое распространило пресс-бюро СВР в понедельник.

"Американское внешнеполитическое ведомство, по сути, потребовало от некогда авторитетных медиа выстраивать работу на российском направлении в духе подрывных акций. Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа", - привели слова Нарышкина в пресс-бюро службы.

Указания для телекоммуникационных холдингов

По словам директора СВР, Госдепартамент США окончательно превратился "в предсказанное Джорджем Оруэллом "министерство правды" и фактически диктует американским СМИ что именно они должны писать и говорить". "По имеющимся в СВР данным, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company, указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России", - подчеркивается в сообщении.

Глава ведомства отметил, что с целью вовлечь население РФ в протестные акции Госдеп рекомендовал американским СМИ "активнее тиражировать измышления о слабости российского государства, его неспособности защитить свои территории, неизбежности поражения в противостоянии с Западом". "Особое внимание предписано уделить оказанию радикализирующего воздействия на молодежь и подростков, которых предполагается убеждать в том, что только свержение нынешнего "режима" способно гарантировать стране "светлое будущее", - пояснил Нарышкин.

Подчинение СМИ

Он отметил, что в замыслах властей США воодушевляющими примерами для подрастающего поколения призваны стать "предатели из числа беглых российских оппозиционеров, а также россиян, принимающих участие в диверсионно-террористических действиях против военных и мирных граждан России". "Американским журналистам настоятельно "рекомендуют" формировать их позитивный, даже героический облик", - указал руководитель службы.

"Не удивляет, что администрация США полностью подчинила американские СМИ, превратив их в послушный инструмент внешнеполитической борьбы. Попрание свободы слова на Западе - уже давно не новость. Вызывает сожаление, что Госдепартамент, в прошлом трезвомыслящее и рациональное ведомство, под руководством [госсекретаря США] Энтони Блинкена, [заместителя госсекретаря по политическим делам] Виктории Нуланд и иже с ними превратился в смердящий полигон информационного мусора", - заключается в тексте.