10 июля, 09:15

Матвиенко проводит встречу с Си Цзиньпином в Пекине

© Совет Федерации

Делегация Федерального собрания находится с визитом в КНР по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в данный момент встречается с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита делегации российского парламента в Пекин, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В настоящее время делегация Федерального собрания находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.

Ранее на встрече с Лэцзи Матвиенко отметила, что приглашение делегации российского парламента в Китай говорит о настрое на активизацию российско-китайского сотрудничества. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКитайСи Цзиньпин
© Информационное агентство ТАСС
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