Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина.

"Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем [Путиным], он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам", - сказала Матвиенко.