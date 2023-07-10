10 июля, 09:28

Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина

© Совет Федерации

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина.

"Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем [Путиным], он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам", - сказала Матвиенко. 

© Информационное агентство ТАСС
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