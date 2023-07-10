10 июля, 09:47

Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в РФ по поводу развития отношений с Китаем

По словам спикера Совфеда, российско-китайское сотрудничество соответствует интересам обеих стран, получает все большую общественную и народную поддержку

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила председателю КНР Си Цзиньпину, что в России достигнут абсолютный консенсус по поводу развития российско-китайских отношений.

Делегация российского парламента в настоящее время находится с визитом в Китае.

"Хочу отметить, что у нас в России абсолютный консенсус в отношении развития российско-китайских отношений. И в обществе, и у президента, и у правительства, и у парламента. Мы очень рады и приветствуем такое активное развитие в самых разных сферах нашего сотрудничества", - отметила Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, российско-китайское сотрудничество соответствует интересам обеих стран, получает все большую общественную и народную поддержку. В ходе встречи Матвиенко передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКитай
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