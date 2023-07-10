Песков: Киев пытается оказывать давление на НАТО по вопросу принятия Украины в альянс

Пресс-секретарь президента России указал, что возможное вступление Украины в альянс будет иметь очень негативные последствия для европейской безопасности и потребует твердой реакции от РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Украина пытается оказывать давление на страны НАТО по теме получения приглашения в этот альянс. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что сейчас ведутся весьма оживленные дискуссии среди стран - членов альянса, тем более в преддверии саммита НАТО [в Вильнюсе], и существуют разные точки зрения на этот счет. Мы знаем, что киевский режим пытается оказывать на всех давление самыми различными способами с тем, чтобы как можно больше стран в преддверии этого саммита продемонстрировали свою солидарность по этому вопросу", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом он указал, что возможное вступление Украины в альянс будет иметь очень негативные последствия для европейской безопасности и потребует твердой реакции от РФ. "Вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию РФ о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной опасностью и угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции", - сказал представитель Кремля.

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит Североатлантического альянса, в котором также примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.