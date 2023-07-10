10 июля, 10:22,
обновлено 10 июля, 10:45

Песков прокомментировал предложение Турции продлить договоренность по зерновой сделке

Ситуация де-факто никак не поменялась, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ситуация вокруг зерновой сделки де-факто никак не поменялась, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал предложение Турции продлить срок договоренности, который истекает 17 июля, сразу на два года.

"Пока в плане сделки ничего не поменялось и ничего нового мы вам сказать не можем", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, "ситуация де-факто хорошо известна". Отвечая на вопрос о возможности разговора на эту тему между президентами двух стран, пресс-секретарь президента РФ отметил, что, "если потребуется, то такое обсуждение состоится". 

Теги:
ТурцияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация