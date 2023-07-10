Матвиенко прокомментировала встречу с Си Цзиньпином

Спикер Совета Федерации отметила, что Китай последовательно и настойчиво будет продолжать сотрудничество с Россией

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявила, что Китай "последовательно и настойчиво" будет продолжать сотрудничество с Россией.

"Мы обсудили много вопросов российско-китайского взаимодействия. Несмотря на те новые условия, в которых мы все живем, я вынесла твердое убеждение, что Китай как очень ответственное, серьезное государство никогда ни под кого не подстраивается, наши отношения не подвержены никакой конъюнктуре, никакому внешнему политическому воздействию", - сказала Матвиенко журналистам.

"Главное, что я вынесла из всех встреч, бесед, - то, что Китай последовательно и настойчиво будет продолжать сотрудничество с РФ, сохранять ту дружбу, которая есть между нашими странами, народами. В лице Китая мы можем рассчитывать на твердое, надежное дружеское плечо", - добавила спикер Совфеда.

Она назвала председателя КНР очень мудрым, уверенным, образованным и самостоятельным лидером, "для которого отстаивание национальных интересов Китая является главной целью его жизни". По словам Матвиенко, ни Россия, ни Китай не позволят никому разговаривать с ними "языком силы и угроз".

"Мы вместе выступаем за равноправное сотрудничество. Мы вместе выступаем за недопущение вмешательства во внутренние дела, за право каждой страны определять свой путь и выбор в своем развитии", - подчеркнула спикер Совфеда.

Делегация российского парламента в настоящее время находится с визитом в Китае. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.