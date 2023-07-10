Лавров заявил, что участники диалога Россия - ССАГПЗ примут совместное заявление

По словам главы МИД России, страны обладают всеми возможностями, чтобы развить взаимодействие на системной стратегической основе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/.Участники стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) примут совместное заявление по итогам заседания в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Итоги нашей дискуссии будут закреплены в совместном заявлении, которое мы сегодня планируем принять. Хотел бы поблагодарить наших экспертов за работу по его согласованию. А также по согласованию проекта совместного плана действий", - сказал он, открывая шестой раунд стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.

Лавров отметил, что Россия и страны ССАГПЗ обладают всеми возможностями, чтобы развить взаимодействие на системной стратегической основе.

"У России и ССАГПЗ есть все необходимые механизмы для успешного решения стоящих перед нами задач, продвижения взаимовыгодного партнерства, его перевода на системную стратегическую основу", - сказал Лавров, открывая шестой раунд стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.