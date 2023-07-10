Справороссы готовят законопроект о списании долгов по кредитам лиц, пострадавших при ЧС

Депутаты Госдумы Сергей Миронов отметил, что сейчас так называемая кредитная амнистия распространяется на родственников заемщика, погибшего в ходе специальной военной операции, или самого заемщика - инвалида I степени по ранению

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" готовят законопроект, который позволит списывать долги по кредитам россиян, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, и вынужденных переселенцев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава партии Сергей Миронов.

"Наша фракция "Справедливая Россия - За правду" готовит изменения в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" с целью наделить граждан, пострадавших в результате ЧС, правом на списание долга, а также распространить это право на категорию лиц, относящихся к вынужденным переселенцам", - написал он.

Парламентарий отметил, что сейчас так называемая кредитная амнистия распространяется на родственников заемщика, погибшего в ходе специальной военной операции, или самого заемщика - инвалида I степени по ранению. "Можно сказать, что прецедент создан. Полагаю, будет справедливо предоставить эту возможность другим нашим согражданам, попавшим в беду", - добавил Миронов.