10 июля, 10:49,
обновлено 10 июля, 10:57

Депутаты Госдумы внесут поправки о праве регионов выдавать сиротам жилищные сертификаты

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы внесут поправки, наделяющие субъекты РФ правом обеспечивать жилищными сертификатами детей-сирот после достижения ими 21 года. Об этом в понедельник сообщила думская пресс-служба.

"На совещании, в котором приняла участие вице-премьер правительства Голикова Татьяна Алексеевна, речь шла о поправках ко второму чтению законопроекта №261079-8 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". <…> Предлагаемые поправки дают возможность субъектам РФ принимать региональные законы для обеспечения жилищными сертификатами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при достижении 21 года", - говорится в сообщении. 

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