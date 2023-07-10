Кремль только приветствует помощь экспертов в интеграции новых регионов РФ

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "последовательная, достаточно быстрая интеграция новых регионов в правовое, экономическое и иные поля РФ идет полным ходом"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Кремль приветствует усилия экспертного сообщества по интеграции новых регионов.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заключение соглашения о сотрудничестве между ДНР и Ассоциацией юристов России.

"Последовательная, достаточно быстрая интеграция новых регионов в правовое, экономическое и иные поля РФ идет полным ходом и для этого ведется и днем, и ночью работа со стороны нашего правительства и всех министерств и ведомств. Если на экспертном уровне этому процессу будет оказываться такая помощь, то это можно только приветствовать", - сказал представитель Кремля.

Как ранее заявлял председатель ассоциации Сергей Степашин, соглашение с ДНР призвано содействовать унификации законодательства, юридическому просвещению и подготовке кадров.