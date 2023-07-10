Первым зарегистрированным кандидатом на выборах мэра Москвы стал Сергей Собянин

Прием документов от потенциальных кандидатов на регистрацию завершился 7 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком зарегистрировал первого кандидата на выборах мэра Москвы, им стал Сергей Собянин. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в понедельник, передает корреспондент ТАСС.

Прием документов от потенциальных кандидатов на регистрацию завершился 7 июля, подписи муниципальных депутатов в свою поддержку предоставили пятеро: Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов, Сергей Собянин, Борис Чернышов.

Согласно информации, опубликованной на сайте Московской городской избирательной комиссии, кандидатуру Гусева выдвинуло реготделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" в Москве; кандидатуру Даванкова - реготделение в Москве политпартии "Новые люди"; кандидатуру Зюганова - московское региональное отделение политпартии "Коммунистическая партия РФ"; кандидатуру Собянина - московское городское реготделение Всероссийской политпартии "Единая Россия"; кандидатуру Чернышова - московское городское отделение ЛДПР.

Ранее Мосгоризбирком утвердил количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы, необходимых для его регистрации, - так называемый муниципальный фильтр. В столице это число минимально возможное и составляет 110 подписей. При этом самовыдвиженцы должны были предоставить в Мосгоризбирком еще и подписи от избирателей - от около 38 тыс. до почти 41 тыс.