Лавров заявил, что Кувейт не поддается на кампанию Запада по Украине

По словам главы МИД РФ, Москва уважает взвешенную и ответственную позицию Эль-Кувейта

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Кувейт не поддается на попытки Запада представить украинский конфликт глобальной катастрофой, и Россия ценит его взвешенную и ответственную позицию по этому вопросу. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Кувейта Салемом Абдуллой аль-Джабер ас-Сабахом.

"Запад постоянно пытается выносить на обсуждение проблему Украины. Объясняют тем, что они якобы должны нанести поражение России, поскольку это определяет, какая страна в будущем будет доминировать в мире. Уважаем взвешенную и ответственную позицию Кувейта в отношении попыток представить ситуацию как катастрофу глобального масштаба, по сравнению с которой никакие другие проблемы не могут иметь значения. Считаю, что это нечестно по отношению к существующим на протяжении десятилетий проблемам Ближнего Востока, Северной Африки (палестино-израильский конфликт, а также проблемы Ирака, Ливии и Сирии)", - отметил Лавров.

Он обратил внимание, что Запад пытается отодвинуть достаточно большое количество первостепенных вопросов на второй план. По его словам, это делается по причинам, никак не связанным с проблемами Ближнего Востока, но Россия не хочет о них забывать.

"Надеюсь, что в рамках встречи Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) сможем обсудить возможности выхода из этих проблем и обменяться мнениями относительно наиболее эффективного объединения наших усилий, чтобы способствовать принятию справедливых решений в соответствии с резолюциями ООН", - добавил глава российской дипломатии.

Он также отметил, что встреча с главой МИД Кувейта позволяет обсудить двусторонние проблемы, в решении которых "наблюдаются подвижки". "Надо обратить особое внимание на экономические и торговые связи наших стран, находящиеся на спаде из-за пандемии и других проблем. Уверен, что межправительственная комиссия сможет прийти к консенсусу. Ее участники не собирались во времена коронавирусных ограничений. В настоящее время стороны прорабатывают следующую встречу. Мы должны всячески поддерживать их", - подчеркнул министр.

Лавров также обратил внимание на российско-кувейтские связи в различных областях, в том числе и в сфере культуры. Он добавил, что Москва намерена всячески поддерживать и развивать эти отношения.