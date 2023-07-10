В кабмин направили законопроект об смс-оповещении водителей об эвакуации авто

Согласно документу, водителя должны уведомить за 10 минут до того, как машину увезут на штрафстоянку

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подготовил и направил на отзыв в правительство РФ законопроект, предусматривающий смс-предупреждение водителя об эвакуации автомобиля за 10 минут до того, как машину увезут на штрафстоянку. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе фракции.

Парламентарий предлагает внести новое положение в статью 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (задержание транспортного средства). Согласно законопроекту, уполномоченное лицо или специализированная организация, занимающаяся эвакуацией автомобилей, должны уведомлять водителя с помощью смс-сообщения.

"Только в Москве каждый день эвакуируют по 650-750 машин, а иногда под тысячу. Ладно бы делали это цивилизованно - но машину просто молча увозят на штрафстоянку. Это неуважение к людям. Нет никакой проблемы уведомить водителя заранее перед эвакуацией, чтобы человек смог вернуться и переставить машину. Культуру вождения нужно воспитывать не только штрафами и угрозами", - сказал Даванков, слова которого приводит пресс-служба фракции.