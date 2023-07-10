Главы МИД России и Бахрейна обсудили вопросы инвестиционно-финансового сотрудничества

Стороны в ходе встречи провели обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня с акцентом на безальтернативность политико-дипломатического урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни в ходе встречи в понедельник на полях шестого министерского заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) рассмотрели вопросы наращивания инвестиционно-финансового сотрудничества между странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений, включая закрепление устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота, наращивание сотрудничества в инвестиционно-финансовой и культурно-гуманитарной сферах", - указали в МИД РФ.

В дипведомстве также отметили, что в ходе встречи был проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня с акцентом на безальтернативность политико-дипломатического урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива.