Россия и страны ССАГПЗ подтвердили намерение наращивать связи

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что стороны "договорились задействовать все имеющиеся в данной сфере возможности и резервы, включая механизм межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия и государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подтвердили готовность к углублению экономических связей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.

"С обеих сторон сегодня была подчеркнута заинтересованность в дальнейшем наращивании экономических связей, в их диверсификации, - сказал он. - Договорились задействовать все имеющиеся в данной сфере возможности и резервы, включая механизм межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая у нас есть практически со всеми странами, входящими в Совет сотрудничества [арабских государств Персидского залива]".