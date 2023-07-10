Лавров заявил, что Россия приветствует шаги по возобновлению арабо-иранских отношений

Это создает более позитивную атмосферу в регионе, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия поддерживает стремление стран Персидского залива к созданию более позитивной атмосферы в регионе и приветствует шаги по нормализации арабо-иранских отношений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Мы приветствуем сделанные шаги по нормализации арабо-иранских отношений, - отметил он. - Саудовская Аравия возобновила совсем недавно дипломатические отношения с Ираном, что в целом создает более позитивную атмосферу в этом регионе. Мы разделяем настрой наших партнеров на поиск компромиссных развязок, готовность учитывать интересы друг друга и всех вовлеченных сторон".

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что в ходе нынешних переговоров стороны "положительно отметили усилия по продвижению политического процесса в Йемене". "Эти усилия предпринимаются аравийскими монархиями при активном участии спецпосланника генерального секретаря ООН Ханса Грундберга, - констатировал он. - Мы рассчитываем, что это позволит обеспечить долгосрочное перемирие и откроет возможность для запуска полноформатного инклюзивного национального диалога под эгидой ООН. Убеждены, что общей конечной целью должно стать долговременное и всеобъемлющее урегулирование многочисленных проблем, с которыми сталкивается Йемен и которые отражаются и на соседних с этой страной государствах".

По словам министра, при обсуждении международной повестки дня участники диалога "подчеркнули безальтернативность уважения ключевых принципов межгосударственного общения и международного права, которые зафиксированы в Уставе ООН". "Видим в этом важнейшую основу для расширения кризисов на всем пространстве Ближнего Востока, Северной Африки, да и в любых других регионах мира, - резюмировал Лавров. - Мы сошлись в оценках, что для поддержания долгосрочной и устойчивой стабильности в зоне Персидского залива важно урегулировать противоречия силами самих стран региона с подключением конструктивно настроенных внешних партнеров".