Лавров отметил, что возвращение Сирии в ЛАГ улучшило ситуацию на Ближнем Востоке

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что этот шаг укрепил международные позиции всех арабских государств

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) способствовало улучшению политической атмосферы на Ближнем Востоке. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Возвращение Сирии в Лигу арабских государств на саммите в Джидде 19 мая этого года оказало позитивное воздействие на политическую атмосферу на всем Ближнем Востоке, - отметил он. - Ясно, что данный шаг укрепил международные позиции всех арабских государств, которые продемонстрировали способность к принятию важных, согласованных и ориентированных на перспективу решений".