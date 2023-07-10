Седьмой раунд диалога России и ССАГПЗ пройдет под председательством Катара

Он пройдет в 2024 году

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Седьмой раунд диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) состоится в столице Катара Дохе в следующем году.

"Ждем продолжения стратегического диалога в следующем году. В следующем году в Совете сотрудничества будет председательствовать Катар. Так что договорились такую встречу провести под председательством представительства Дохи", - сказал в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Она была создана в 1981 году. Основные цели организации - политическая координация и экономическая интеграция между государствами-участниками, а также взаимодействие в сфере обеспечения региональной безопасности и обороны в Персидском заливе. Первое заседание инициированного в 2016 году стратегического диалога Россия - ССАГПЗ прошло в 2017 году в столице Саудовской Аравии.