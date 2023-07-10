Грызлов отметил рост интереса Белоруссии к сотрудничеству с Крымом

Посол РФ в Минске заявил, что лучшим подтверждением тому служит динамика взаимодействия российского региона и республики

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Интерес Белоруссии к сотрудничеству с Крымом в торгово-экономической и гуманитарной сферах растет, несмотря на санкции. Об этом на встрече с прибывшей в Минск для участия в Днях Республики Крым делегацией российского региона заявил посол РФ в республике Борис Грызлов.

"Несмотря на санкции, интерес к расширению сотрудничества с Крымом только растет. Лучшим подтверждением тому служит динамика взаимодействия российского региона и Беларуси. Напомню, что в 2022 году между Севастополем и Минском подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах. Кроме того, был утвержден протокол о намерениях сотрудничества Республики Крым со свободной экономической зоной "Витебск", а 9 марта этого года заключено соглашение о сотрудничестве Витебской области с полуостровом и согласован план его реализации до 2025 года", - сказал дипломат.

Грызлов отметил, что Белоруссию "регулярно посещают бизнес-миссии из Республики Крым". "Растет двусторонний товарооборот и прямые поставки промышленной и другой продукции. Развиваются гуманитарные обмены, способствующие расширению прямых связей между жителями Крыма и Беларуси", - указал он, подчеркнув, что потенциал дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства Белоруссии и Крыма колоссальный.

Посол сообщил, что на вторник запланировано подписание соглашения об установлении дружественных отношений между Сакским районом Крыма и Поставским районом Витебской области, а также соглашения о совместной деятельности между Ялтинским историко-литературным музеем и музеем-усадьбой "Пружанский палацик" Брестской области.

Дни Республики Крым проходят в Минске 10-12 июля. В рамках мероприятий, большинство из которых состоятся в Доме Москвы, запланированы презентация туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма, деловые переговоры, экспертные дискуссии и презентация проекта "Республика Крым - Южные морские ворота Союзного государства". Будет открыта выставка, приуроченная к 240-й годовщине принятия Крыма в состав Российской империи, состоится концерт артистов Крымской государственной филармонии.