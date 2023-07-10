Лавров: сотрудничество РФ и стран Персидского залива не направлено против кого-либо

Глава МИД РФ отметил, что страны не стремятся вмешиваться в отношения друг друга с третьими сторонами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудничество стран Персидского залива с Россией не направлено "против кого бы то ни было", заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Сегодняшняя встреча подтвердила, что мы всегда честно излагаем друг другу свои позиции, но при этом никто из нас не стремится сотрудничать против кого бы то ни было", - сказал он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что ни Россия, ни страны Персидского залива не стремятся вмешиваться в отношения друг друга с третьими сторонами. В этом, по его словам, их отличие "от целого ряда других взаимосвязей, которые, к сожалению, не являются равноправными".

Кроме того, Лавров назвал отношения между Россией и странами Персидского залива "дружескими, партнерскими, основанными на взаимном уважении, учете интересов друг друга, на стремлении формировать консенсусные общие подходы к любым обсуждающимся вопросам".

Глава МИД РФ в понедельник провел встречу с представителями стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, по итогам которой было принято совместное заявление и совместный план действия обеих сторон на 2023-2028 годы.

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Она была создана в 1981 году. Основные цели организации - политическая координация и экономическая интеграция между государствами-участниками, а также взаимодействие в сфере обеспечения региональной безопасности и обороны в Персидском заливе. Первое заседание инициированного в 2016 году стратегического диалога Россия - ССАГПЗ прошло в 2017 году в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.