Фадеев заявил, что жесткое отношение к возможным нарушениям повысит легитимность выборов

По словам главы СПЧ, такую позицию занимает и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жесткое отношение к возможным нарушениям в ходе избирательной кампании повысит ее легитимность. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на встрече с мониторинговой рабочей группой СПЧ по выборам.

"Чем жестче мы будем относиться к возможным нарушениям, тем выше будет легитимность выборов. Для нас это очень важно. Эту позицию занимает и глава ЦИК РФ Элла Памфилова", - цитирует Telegram-канал совета слова Фадеева на совещании мониторинговой рабочей группы, которая будет наблюдать за избирательным процессом в разных регионах и по итогам подготовит доклад для президента РФ.

Отмечается, что на совещании правозащитники, в частности, обсудили вопросы работы в новых регионах и участия в избирательном процессе иностранных агентов. Ранее Верховный суд РФ дал разъяснение, что лица, имеющие статус иностранного агента, не могут выступать наблюдателями на выборах и при проведении референдума.

"Говоря о том, что сейчас есть разные мнения на этот счет, Валерий Фадеев напомнил, что в законе об общественном наблюдении на выборах это, действительно, не отражено, но в п. 6 ст. 11 ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" прямо указано, что иностранные агенты не вправе осуществлять деятельность, способствующую, либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов..., достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в любых иных формах участвовать в избирательных кампаниях, а значит и в качестве наблюдателей", - говорится в сообщении.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.